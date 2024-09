Il Matera a Manfredonia, Ciullo: “Ho tutti i giocatori a disposizione”

“E’ stata una buona settimana di allenamento, in cui ho avuto tutti i giocatori a disposizione. Dopo il successo a Nardò la squadra ha migliorato la prestazione anche nella seconda gara casalinga contro la Fidelis Andria.

Affronteremo un Manfredonia che ha inserito dei giocatori di buona qualità come l’ex Sepe e Scaringella. La prossima gara non è sicuramente decisiva per il futuro del nostro campionato.

Sono soddisfatto degli under a disposizione, perchè si sono dimostrati all’altezza della situazione. Tutti sono in crescita e danno sempre il massimo”.