Il manfredoniano Pasquale Marcello Falcone tra il 2% dei migliori scienziati al mondo nel 2024, secondo la Stanford University

Grande risultato per il manfredoniano Pasquale Marcello Falcone professore associato di Economia Politica press l’università di Napoli “PARTHENOPE”: “Sono entusiasta di condividere che sono stato riconosciuto ancora una volta tra il 2% dei migliori scienziati al mondo per il 2024, come determinato dalla Stanford University e pubblicato da Elsevier“.

Il Prof. Falcone ha raggiunto una classifica globale di 18.979, con un punteggio C composito di 3,2488, prosegue: “Sono orgoglioso di essere lo scienziato al primo posto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

“Questo riconoscimento mi ispira a continuare a superare i limiti e a lottare per l’eccellenza nel mio lavoro. Un sentito ringraziamento a tutti i miei coautori per la loro preziosa collaborazione e supporto! Vorrei ringraziare in particolare i primi 10 coautori di Scopus per i loro contributi: Piergiuseppe Morone, Sica Edgardo, Idiano D’Adamo, Imbert Enrica, Lopolito Antonio, Massimo Gastaldi, Patrizio Giganti, Cristian Barra, Andrea Morone, Valentina Elena Tartiu: il tuo lavoro è stato determinante in questo risultato!”

Nella classifica 2023 della Stanford University, pubblicata lo scorso 16 settembre 2024, è in crescita il trend dei docenti e ricercatori dell’Ateneo di Napoli, 20 sono i docenti nella speciele classifica, un riconoscimento che conferma l’impegno per la ricerca scientifica svolta all’Università Parthenope.

La “Worlds Top-Cited 2% scientists” è una graduatoria internazionale realizzata dalla università californiana di Stanford in collaborazione con Elsevier, utilizzando dati bibliometrici estratti da Scopus, uno dei più vasti ed aggiornati database citazionali al mondo. È un prestigioso riconoscimento che celebra i contributi eccezionali del lavoro individuando il 2% dei migliori ricercatori al mondo in vari ambiti, classificati in 22 aree e da 17 sottocategorie.