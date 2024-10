Il Manfredonia ufficializza anche Gningue

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver tesserato Lamine Gningue, centrocampista senegalese classe 2004.

Il talentuoso under è cresciuto nella Primavera del Napoli e lo scorso anno, nel ruolo di centrocampista esterno con 25 presenze e brillanti prestazioni, è stato tra i protagonisti del Matera nel girone H di serie D.

Gningue si è già allenato con la prima squadra e sarà disponibile per mister Luigi Panarelli già per la trasferta di domenica a Francavilla in Sinni.