Il Manfredonia U19 travolge il Ferrandina
Si chiude con un successo larghissimo il turno di campionato per l’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932. Nel posticipo della 23ª giornata del campionato Juniores Nazionale, i biancocelesti battono il Ferrandina per 8-1 tra le mura amiche dello stadio “Miramare”.
Una gara senza storia, decisa dalle reti di Spano, De Palo, Totaro, Caterino, La Torre, Ciavarella e dalla doppietta di Berardinetti, oltre a un’autorete a favore dei sipontini.
Con questo successo, il Manfredonia sale a quota 19 punti, riscattando prontamente lo stop della scorsa settimana.
Un’iniezione di fiducia importante per il prosieguo della stagione.