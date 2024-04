Il Manfredonia si inguaia: solo 0-0 col Rotonda, ora è bagarre salvezza

Il Manfredonia non riesce a battere il Rotonda tra le mura amiche del Miramare ed ora si ritrova pienamente invischiata nella zona playout complice i risultati sorprendenti del Gravina negli ultimi turni.

La squadra sipontina è ben imbrigliata dagli ospiti lucani e, nella prima frazione, va vicina al gol solo due volte con Balba e Calemme, in chiusura di tempo, su cui è straordinario il giovane Sakho.

Nella ripresa doppia sciocchezza di Giacobbe e Cajazzo che lasciano le loro squadre in 10 ed un Manfredonia che non fa nulla per vincere, anzi è del Rotonda l’occasione più ghiotta.

Ora il calendario non sorride ai sipontini: Fidelis Andria ed il sorprendente Gravina fuori, Casarano in casa. Evitare i playout sarà dura.