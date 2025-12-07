Sport Manfredonia

Il Manfredonia si accende nella ripresa e trova il pareggio contro il Nardò

Una punizione di Babaj nella ripresa regala un punto al Manfredonia contro un buon Nardò.

Al Miramare nel primo tempo i sipontini sono sotto tono ed i neretini trovano il vantaggio meritato con D’Anna.

Nella ripresa, complici i cambi, è un’altra partita ed il Donia trova il pari con una perla di Babaj.

Termina 1-1.

