Il Manfredonia si accende nella ripresa e trova il pareggio contro il Nardò
Una punizione di Babaj nella ripresa regala un punto al Manfredonia contro un buon Nardò.
Al Miramare nel primo tempo i sipontini sono sotto tono ed i neretini trovano il vantaggio meritato con D’Anna.
Nella ripresa, complici i cambi, è un’altra partita ed il Donia trova il pari con una perla di Babaj.
Termina 1-1.