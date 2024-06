Il Manfredonia incrocerà Vadacca: è il nuovo responsabile tecnico della neo promossa Ugento

Massimiliano Vadacca è stato nominato nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Ugento.

Nato nel 1973, Vadacca vanta una importante carriera come attaccante, avendo giocato in campionati di Serie B (con Salernitana e Perugia), C1 e C2 con le squadre di Casarano, Giulianova, Avellino, Tricase, Taranto, Cavese, Campobasso, Manfredonia, Andria e concludendo la sua carriera nel 2009 al Matera in Serie D.

Successivamente, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando squadre come Manfredonia e San Severo e come collaboratore tecnico alla Fermana.

Esperto conoscitore di calcio, ad Ugento saprà mettere a frutto tutta la sua esperienza. Benvenuto Massimiliano e buon lavoro!!