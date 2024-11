Il Manfredonia Calcio punta sul portiere over Antonino. Lieto ritorno al Miramare



La campagna di rafforzamento del Manfredonia Calcio ha avuto inizio in queste ore, con il lieto ritorno tra i pali di Vittorio Antonino, portiere che nella scorsa stagione, si allenò qualche mese al Miramare, per poi risolvere il contratto e trasferirsi nel campionato professionistico disputato dal Brindisi.

Si punta, quindi, su un portiere di grande personalità ed esperienza per rinforzare un reparto, quello difensivo, che ha evidenziato al passivo, troppi goal subiti, per l’esattezza ben 19.

Questo rappresenta il primo tassello per rinforzare la linea difensiva, che quasi certamente vedrà arrivare un rinforzo al centro della difesa, semmai dovesse partire qualche elemento.

L’arrivo dell’esperto portiere “over”, sovverte quindi quella idea, sposata ad inizio stagione dalla società, in persona dell’allenatore, di puntare esclusivamente su portieri under, soluzione, a dire il vero, praticata dalla quasi totalità delle squadre di serie D.

Tale soluzione consente di mettere in campo tra i titolari, solo due under, oltre al portiere.

Con Antonino titolare, gli under in campo dovranno essere tre, pertanto, è prevedibile che la campagna di rafforzamento che è alle porte, tra i vari rinforzi, potrebbe vedere anche l’arrivo di qualche ulteriore under di valore.

Con l’arrivo di Antonino, la società quasi certamente snellirà il parco portieri, costituito da Sapri (2004), quasi sempre titolare, Vlasceanu (2005), Salice (2007) e Scarpato(2005).



Quasi certamente, oltre ad Antonino, resteranno due portieri, con i restanti due destinati ad accasarsi altrove.

Tra gli indiziati Salice, formatisi nel settore giovanile del Manfredonia Calcio e titolare nell’Under 19 della passata stagione e probabilmente il rumeno Vlasceanu.

Benvenuto Antonino ed un affettuoso saluto a chi dovesse partire con l’auspicio che possano evidenziare altrove le loro qualità.



Antonio Castriotta