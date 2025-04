[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio condanna gli insulti durante il minuto di raccoglimento per Papa Francesco

La società del Manfredonia Calcio 1932 prende le distanze e condanna il comportamento irriguardoso di una parte della tifoseria durante il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco prima del fischio d’inizio del match casalingo domenica contro il Brindisi.



Il gesto, oltre a comportare un’ammenda di 2mila euro(l’ennesima di questa stagione, per un totale di 34mila euro), rappresenta un ingiustificabile sfregio al rispetto delle regole e delle persone che lede l’immagine e la dignità della società, del movimento sportivo e di tutta la città di Manfredonia.

Reiterati comportamenti che sono totalmente in antitesi non solo con i sani principi dello sport, ma anche con i valori sociali e culturali che rappresentano il cuore del progetto Manfredonia Calcio per la comunità sipontina ed il territorio.



L’etica del rispetto delle regole e delle persone rappresenta e rappresenterà sempre la condizione fondamentale affinchè possa crescere e dare frutti un progetto sportivo e sociale capace di dare lustro alla città ed alla storia del club, mettendo ai margini chi ragiona ed agisce in minoranza secondo altre scellerate ed isolate logiche che nulla hanno a che fare con il vero amore e la passione per il Manfredonia Calcio.