Meteo

Il maltempo di Halloween non colpirà la Capitanata

Redazione29 Ottobre 2025
orange squash
Photo by Taylor Vick on Unsplash
Meteo Avviso: un forte maltempo tornerà presto a colpire l’Italia. Tutta colpa di un profondo ciclone presente sulle Isole Britanniche che invierà una perturbazione fino al cuore del Mediterraneo con conseguenze dirette sulle giornate di Giovedì 30 e Venerdì 31 Ottobre (Halloween).

Lo scrive IlMeteo.it

Venerdì 31 Ottobre (Halloween) le piogge colpiranno ancora, specie nella prima parte di giornata, la fascia tirrenica e la Sicilia; poi spazio ad un miglioramento grazie alla rimonta di un timido campo di alta pressione.

In Puglia colpito solo il centrosud della Regione, dalla provincia di Bari in giù con isolati rovesci intensi nel Salento.

Preludio di un avvio del weekend di Ognissanti in parte stabile e soleggiato. 

