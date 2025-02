[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il maltempo del fine settimana non avrà particolari conseguenze sulla Puglia

Nella giornata di oggi l’alta pressione saluterà gran parte d’Italia per l’arrivo di due perturbazioni: una in discesa dalla Scandinavia (la numero 2 di febbraio) l’altra in risalita dal Nord Africa (la numero 3 del mese), si daranno appuntamento sull’Italia, causando un generale peggioramento del tempo.

Tra venerdì e domenica in diverse zone le precipitazioni siano abbondanti, mentre l’aria fredda, che nel frattempo irromperà sulle regioni settentrionali, potrebbe spingere la neve fino a bassa quota al Nord-Ovest.

Con le perturbazioni 2 e 3 del mese di febbraio non ci saranno conseguenze particolari per la Puglia, dove il tempo resterà per lo più soleggiato ed asciutto, tranne nella giornata di sabato con qualche passaggio nuvoloso e piovoso.