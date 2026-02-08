Il Lucio Dalla Day a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucio Dalla Day – Seconda edizione

Manfredonia, 4 marzo 2026

La Pro Loco di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, annuncia la seconda edizione del “Lucio Dalla Day”, in programma il 4 marzo 2026, una giornata speciale dedicata alla figura di Lucio Dalla e al rapporto profondo che lo ha legato alla città di Manfredonia.

L’edizione 2026 si configura come un omaggio culturale e simbolico, pensato per valorizzare la memoria dell’artista e il suo legame con il territorio, attraverso un progetto capace di coniugare musica, identità e partecipazione della comunità.

Fulcro dell’evento sarà il concerto serale “Sinfonicamente Lucio”, in programma alle ore 20:30 presso il Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia, luogo emblematico e fortemente rappresentativo per questo tributo.

Lo spettacolo vedrà l’esibizione del Futura Ensemble, diretto dal Maestro Antonio Pio Lamarca, che proporrà una selezione dei brani più rappresentativi del repertorio di Lucio Dalla in una veste musicale raffinata e di forte impatto espressivo.

Il concerto sarà arricchito da interventi coreografici a cura di alcune scuole di danza di Manfredonia, che accompagneranno specifici momenti musicali, dando vita a un dialogo tra musica, movimento e narrazione visiva, capace di ampliare l’esperienza artistica complessiva dello spettacolo. Il “Lucio Dalla Day” si inserisce in una giornata interamente dedicata all’artista, concepita come un momento di condivisione, memoria e valorizzazione culturale, in cui la città rende omaggio a una delle figure più significative della musica italiana, attraverso un progetto che unisce linguaggi artistici e partecipazione collettiva.

Informazioni biglietti:

I biglietti saranno in vendita presso la Pro Loco di Manfredonia, in via Maddalena, n°99.

La data di apertura delle vendite sarà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni.