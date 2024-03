Il Liceo Classico “Aldo Moro” incontra la scrittrice Maria Luigia Troiano e il suo romanzo “La Maledizione delle stele”

Giovedì 21 Marzo, ore 9.30, presso l’Auditorium del Galilei-Moro,

Gli studenti saranno protagonisti dell’incontro con la professoressa Maria Luigia Troiano, autrice del romanzo per ragazzi “La maledizione delle stele”, per il progetto: ”Miti, dei ed eroi della Daunia antica: alla scoperta delle origini della nostra terra”.

Interverranno all’incontro l’archeologa Elisabetta Tomaiuolo e l’artista Angela Quitadamo, presidente dell’ASP (Archeoclub Siponto – Monte Sant’Angelo), che esporrà le sue creazioni artistiche ispirate alle stele e alla ceramica daunie. In scena anche riproduzioni in cartapesta delle Stele daunie a cura del Centro culturale-educativo di Marialucia Rinaldi “Il sogno di Marilù”, che ringraziamo.

Siamo tutti Daunî, prima che tutti Greci!

Un progetto della prof.ssa Mattia Zerulo, proposto e condotto in collaborazione con docenti di lettere del biennio, per diffondere amore e rispetto per la nostra terra a partire dagli antenati che precedettero gli stessi Greci e Romani.

Ed è un’eredità importante, di cui essere orgogliosi e di cui c’è ancora molto da scoprire. Crediamo sia dovere di tutti conoscere la storia antica del proprio territorio e trasmetterla, soprattutto alle nuove generazioni.

Ringraziamo anche Angela Quitadamo, che con il suo lavoro straordinario sta portando per il mondo le nostre magiche Stele, la storia e l’arte della Daunia antica.

La cittadinanza è invitata.