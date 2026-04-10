Il Gruppo Şişecam rilancia lo stabilimento di Manfredonia: nuovi investimenti per il futuro del vetro, l’incontro con il Ministro Urso

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MANFREDONIA – Il colosso turco Şişecam, leader globale nei settori del vetro e dei prodotti chimici, continua a puntare fortemente sull’Italia con un piano strategico che prevede investimenti complessivi per 280 milioni di euro. L’impegno, confermato nell’aprile del 2026 durante un proficuo incontro tra i vertici aziendali e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è fortemente orientato alla sostenibilità, all’innovazione e alla crescita del valore economico sul territorio italiano.

All’interno di questa macro-strategia, lo stabilimento produttivo di Manfredonia rappresenta uno snodo centrale. Dopo aver acquisito e salvato il sito dalla dismissione alcuni anni fa (garantendo la continuità occupazionale per i lavoratori locali), Şişecam ha trasformato la struttura in un presidio chiave per il vetro piano nel bacino del Mediterraneo.

I futuri investimenti aziendali previsti per l’impianto pugliese mirano a un profondo rinnovamento tecnologico e all’efficientamento sostenibile delle linee produttive. Come sottolineato anche dalla stampa locale, queste iniezioni di capitale non sono solo numeri aziendali, ma rappresentano una vera e propria “scommessa sul futuro produttivo” del territorio, trasformando il polo industriale in un simbolo di rilancio, consolidamento e visione a lungo termine per l’intera comunità.

Fonte: Teleborsa / Borsa Italiana