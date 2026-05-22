Fede e religione

Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita

Claudio Castriotta22 Maggio 2026
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Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita

Sentivo il ticchettio del tin delle grondaie

che gocciolavano, ormai scaldate dal sole in salita,sentivo gli uccellini sulla ringhiera del balcone di casa

e provavo una gran tenerezza. 

Maggio l’aria stava in preghiera

ma io lo sentivo come una volta, Santa Rita – aveva una stigmate in fronte

mentre sanguinava in cortile –

a coltivare le rose 

fatte fiorire dall’impossibile ,

perché secche e bruciate –

la sua vita fu difficile;

ma portava nel cuore 

una calma e profumata di dulia, 

le vene della città battevano di fronte alla calunnia superba e ostile…

che, di vita ne faceva una mala iniquità per l’anima fiorita, 

che aveva bisogno di guardare oltre la presenza di una 

dignità d’esistenza –

che ci dava il cielo con le sue nuvole,

oltre al vento che spazzava via l’anima dell’umana miseria –

 il sale della terra si bagnava di mare.

Santa Rita, venerata nella chiesa di San Michele Arcangelo  Manfredonia, foto e testo

di Claudio Castriotta

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Claudio Castriotta22 Maggio 2026