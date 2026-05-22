Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita
Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita
Sentivo il ticchettio del tin delle grondaie
che gocciolavano, ormai scaldate dal sole in salita,sentivo gli uccellini sulla ringhiera del balcone di casa
e provavo una gran tenerezza.
Maggio l’aria stava in preghiera
ma io lo sentivo come una volta, Santa Rita – aveva una stigmate in fronte
mentre sanguinava in cortile –
a coltivare le rose
fatte fiorire dall’impossibile ,
perché secche e bruciate –
la sua vita fu difficile;
ma portava nel cuore
una calma e profumata di dulia,
le vene della città battevano di fronte alla calunnia superba e ostile…
che, di vita ne faceva una mala iniquità per l’anima fiorita,
che aveva bisogno di guardare oltre la presenza di una
dignità d’esistenza –
che ci dava il cielo con le sue nuvole,
oltre al vento che spazzava via l’anima dell’umana miseria –
il sale della terra si bagnava di mare.
Santa Rita, venerata nella chiesa di San Michele Arcangelo Manfredonia, foto e testo
di Claudio Castriotta