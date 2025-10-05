[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Giubileo ci porta alle periferie, le porte sante più amate da Gesù – padre Franco Moscone

La nostra Chiesa diocesana si prepara a vivere un momento di grazia speciale: il Giubileo diocesano del 18 ottobre 2025, a Borgo Mezzanone e Borgo Incoronata.

Sarà un pellegrinaggio di fede e fraternità, con particolare attenzione alle periferie e ai fratelli migranti, per testimoniare che il Vangelo abita lì dove la vita si fa più fragile.