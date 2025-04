[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Il Giovedì Santo, il pane bisognoso d’incenso e fiori dei Santi Sepolcri”

”Manfredonia – QUESTO giorno porterà alla concretezza di una sacra suonata di campana che accompagnerà ,il pregevole periodo del Venerdì della passione di Cristo,della processione Santa ..dei “Sacri Sepolcri “ delle chiese nell’ornamentale calore di profumo che si farà cenere che poi germoglierà in rinascita, quando il silenzio del cuore inizierà a cantare, dei pani nelle ceste , che saranno mangiate, al centro dove rappresenterà gli apostoli degli uomini moderni.

Gesù coperto da un panno è questo lo scopo… è il dolore del martirio, il piede delle orme sul lenzuolo di seta.Sì, tra qualche settimana circa sarà , il Sabato Santo, alzeremo la mano in segno di lutto, nell’aridità delle parole, anche alle cose che porteranno il vuoto silenzioso epidemico – oramai è il limite dell’aria stanca.

Mentre il Convento dei Frati Minori e tutte le chiese del paese e della Basilica dei Micheliti – spanderanno incenso dappertutto, che inebrierà di odore tutta quanta la nostre città – in segno di odore d’incenso e fiori, per una vita che non finirà mai piena di pane bisognoso negli anni.

di Claudio Castriotta