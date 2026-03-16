GF Vip, Blasi su Lucarelli e Buonamici: ‘Mi appoggerò molto a loro’

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Il conto alla rovescia è iniziato per il ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, che nelle ultime ore ha raccontato le sue aspettative sulla nuova stagione del reality e sul lavoro con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma entriamo di più nei dettaglia e scopariamo cosa ha affermato di preciso la conduttrice su questa nuova edizione del GF VIP.

Ilary Blasi: “Con Lucarelli e Buonamici faremo squadra”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a riaprire la porta rossa. Il reality tornerà in prima serata su Canale 5 dal 17 marzo 2026, con Ilary Blasi nuovamente alla guida del programma e un cast di sedici concorrenti pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia.

In queste ore la conduttrice ha raccontato le sue sensazioni alla vigilia della partenza del programma. Intervistata a Verissimo, Blasi ha spiegato di essere felice della squadra che la accompagnerà in studio e di avere grande fiducia nelle due opinioniste scelte per questa stagione. Accanto a lei ci saranno infatti la giornalista Selvaggia Lucarelli e lo storico volto del TG5 Cesara Buonamici, un duo che promette di portare punti di vista molto diversi sulle dinamiche del reality.

La conduttrice non ha nascosto di voler contare molto sul loro contributo. «Sono una che fa squadra, mi appoggerò molto alle mie compagne di viaggio, proprio perché mi interessa il loro punto di vista. Posso dire? Viva le donne!», ha raccontato, spiegando di sentirsi sollevata dal fatto che entrambe abbiano personalità forti e capacità di commento. Secondo Blasi, proprio questa combinazione potrà rendere più vivace il confronto in studio durante le puntate.

Ilary Blasi ha anche sottolineato come le due opinioniste abbiano caratteristiche molto differenti tra loro. Da un lato Selvaggia Lucarelli è nota per il suo sarcasmo e per il modo diretto con cui commenta i fatti televisivi e di costume; dall’altro Cesara Buonamici rappresenta una figura più istituzionale del giornalismo televisivo italiano. Proprio questa distanza di stile, secondo la conduttrice, potrebbe creare un equilibrio interessante nel racconto delle vicende della casa.

La nuova stagione del reality nasce con l’obiettivo di rilanciare il programma dopo alcune stagioni particolarmente discusse. La produzione punta su una formula più equilibrata e su un commento in studio capace di analizzare con maggiore attenzione le dinamiche tra i concorrenti.

Con un trio tutto al femminile alla conduzione e un cast variegato di protagonisti dello spettacolo, la nuova edizione del Grande Fratello Vip si prepara dunque a tornare protagonista della televisione italiana. E se le premesse saranno mantenute, il confronto tra Lucarelli e Buonamici potrebbe diventare uno degli elementi più seguiti dal pubblico nelle prossime settimane.