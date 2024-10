Il Gargano su “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti

Nella puntata di ieri del game show condotto su Canale 5 da Gerry Scotti il Gargano è stato protagonista di una delle frasi da “scoprire”.

Ogni pomeriggio Gerry Scotti è in onda su Canale 5 con lo storico programma di Mike Bongiorno. Qualche settimana fa Doriana Scistri originaria di Manfredonia ha vinto la prima delle due puntate in cui è stata presente della “La ruota della fortuna” di Gerry Scotti per poi essere eliminata nella seconda puntata.

Questa volta il protagonista è stato il Gargano, con una bellissima immagine dell’Arco di San Felice a sovrastare lo studio e con una frase coperta: “Bagnata per tre lati dal mare”, voi l’avevate indovinata?