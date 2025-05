[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Gargano Kids Festival chiude il suo tour itinerante sul Gargano con la spring edition. Si parte il 12 maggio da Rodi Garganico

Il Gargano Kids Festival, dopo le sue edizioni dedicate al Natale, all’arte, al teatro e al cibo, ritorna sul Gargano per concludere questo suo viaggio itinerante iniziato lo scorso dicembre. Per celebrare la magia della primavera, sul Gargano arriva la Spring Edition del Gargano Kids Festival con ben sette tappe sul territorio in programma dal 12 al 19 maggio 2025.

L’appuntamento, che coinvolge le nuove generazioni in un ampio progetto culturale a metà fra le radici e le ali, offrirà momenti laboratoriali dedicati ai nonni e ai bambini, attività ludiche, animazione e uno spettacolo di burattini intitolato “Racconti di primavera”.

E poi, ancora: giochi a tema, il laboratorio ludico “Realizza il tuo fiore” dedicato ai nonni e ai bambini, la mostra “Radici e Ali”: dai racconti dei nonni le illustrazioni create dai bambini, per arrivare all’area food con il camioncino dei pop corn e la Bubble House in fiore in cui si potranno scattare foto e selfie.

Il magico mondo del GKF arriverà a Rodi Garganico (in Piazza Papa Giovanni XXIII) lunedì 12 maggio per poi proseguire martedì 13 maggio a Cagnano Varano (in Piazza Bellavista), mercoledì 14 maggio a Carpino (al Campo Sportivo), giovedì 15 maggio a Ischitella (in Piazza Cesare Battisti), venerdì 16 maggio a Vico del Gargano (in Piazza San Domenico), sabato 17 maggio a Peschici (in Piazza Pertini) e lunedì 19 maggio a Vieste (al Parco Giochi di Via Jenner).

“Gargano Kids Festival”, un esperimento di welfare culturale finanziato dall’Ambito sociale di Vico del Gargano e organizzato e promosso dall’Agenzia Scopro in collaborazione con i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano e Vieste, è un progetto intergenerazionale per contrastare la povertà educativa e favorire l’integrazione dei soggetti più fragili.

L’obiettivo di questo cartellone di attività è stato quello di promuovere un sistema culturale di prossimità capace di generare buone e innovative pratiche di inclusione sociale attraverso la creazione partecipata, in costante ascolto del territorio e delle sue esigenze, al fine di contrastare la povertà educativa, favorire l’accoglienza, l’integrazione sociale e lo scambio intergenerazionale, oltre a valorizzare l’invecchiamento attivo, ovvero stili di vita sani e sostenibili.

“Il Gargano Kids Festival conclude questa suo itinerario con un’edizione legata alla primavera e alla bellezza del nostro amato Gargano. I più piccoli, accompagnati dai loro nonni e genitori, potranno vivere un pomeriggio di bellezza e divertimento fra storie, giochi e antichi legami che il GKF ha cercato di recuperare e valorizzare”, la dichiarazione di Rossella Ciuffreda dell’Agenzia Scopro.

“La scommessa del Gargano Kids Festival, che si avvia alla sua conclusione con un’edizione imperdibile dedicata alla magia della primavera, credo sia stata vinta con un gran successo di pubblico e di critica. Aver messo insieme politiche sociali e culturali per valorizzare le tradizioni del Gargano e incidere sul benessere della comunità e dei suoi più giovani abitanti credo sia una grande eredità che questo festival dedicato al welfare culturale lascerà alle comunità garganiche”, commenta Porzia Pinto, vicesindaca e assessore al welfare e turismo di Vico del Gargano, comune capofila dell’ambito territoriale.

Per informazioni complete sul programma generale e sui singoli appuntamenti è consigliato visitare la pagina Facebook di GKF: www.facebook.com/garganokidsfestival