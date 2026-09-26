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Il Gargano incontra la Cina: ricerca, biodiversità e cooperazione.

Ho accolto presso la sede del Parco Nazionale del Gargano, a Monte Sant’Angelo, la delegazione della Southwest Forestry University di Kunming, in visita sul nostro territorio nell’ambito della collaborazione avviata con l’Università di Foggia.

Un incontro particolarmente significativo per le competenze dell’Ateneo cinese nei settori della silvicoltura, della biodiversità, della conservazione degli ecosistemi, della gestione delle risorse naturali e dell’ecoturismo: temi che incrociano pienamente le attività e le prospettive del nostro Parco.

Dopo il confronto nella sede dell’Ente, abbiamo accompagnato la delegazione alla scoperta di Monte Sant’Angelo e Mattinata, presentando alcune delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali del Gargano.

La collaborazione tra l’Università di Foggia e la Southwest Forestry University rappresenta un’importante opportunità anche per il nostro territorio. Il Gargano, per la straordinaria varietà dei suoi ecosistemi, può essere un laboratorio naturale di ricerca, conoscenza e sperimentazione, aprendosi sempre più al confronto con il mondo scientifico nazionale e internazionale.

Dal Gargano allo Yunnan, territori lontani che possono trovare nella conoscenza e nella tutela della biodiversità un terreno comune di dialogo e cooperazione.