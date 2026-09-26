Cambio programmazione 27 settembre, Racconto di una notte sospesa: ecco cosa va in onda

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Nuovo cambio programmazione su Canale 5 e, ancora una volta, a farne le spese è Racconto di una notte. La soap turca, ormai appuntamento fisso del pubblico della rete, non sarà trasmessa domenica 27 settembre 2026, sostituita da una serata speciale dedicata alla figura di Carlo Acutis. Per i fan della serie, però, non si tratta di una sospensione definitiva: l’episodio previsto per il weekend verrà anticipato a giovedì 24 settembre, in una collocazione serale diversa dal solito. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché Canale 5 ha modificato il palinsesto? cosa andrà in onda al posto della soap? e quando torna Racconto di una notte?

Domenica 27 settembre: Racconto di una notte non va in onda

La principale novità riguarda la serata di domenica 27 settembre, quando Racconto di una notte non sarà presente nel palinsesto di Canale 5. La rete ha scelto di dedicare la prima serata alla storia di Carlo Acutis, proponendo il film Il mio nome è Carlo in prima visione assoluta.

Si tratta di una decisione editoriale che modifica temporaneamente la collocazione della soap, solitamente trasmessa nel fine settimana. Per gli spettatori abituali, è quindi fondamentale prestare attenzione alla variazione per non perdere il prossimo episodio.

Il film “Il mio nome è Carlo” prende il posto della soap

Al posto della puntata domenicale, Canale 5 trasmetterà Il mio nome è Carlo, pellicola dedicata al giovane Carlo Acutis, figura molto amata per la sua testimonianza di fede e per il forte impatto spirituale che continua a esercitare su tanti fedeli.

La messa in onda del film comporta una sospensione limitata alla sola serata del 27 settembre, senza alcuna cancellazione della soap dal palinsesto. La scelta permette alla rete di proporre un contenuto speciale, mantenendo allo stesso tempo la continuità narrativa della dizi turca.

Cosa devono sapere i telespettatori

Il cambio programmazione riguarda esclusivamente la serata del 27 settembre. Racconto di una notte non è stata cancellata: ha semplicemente anticipato il suo appuntamento al giovedì, mantenendo così la presenza nel palinsesto di Canale 5, anche se in una giornata diversa dal solito.

La rete, come spesso accade, ha adattato la collocazione delle sue dizi per lasciare spazio a eventi speciali, film o serate tematiche. In questo caso, la decisione è legata alla volontà di dedicare una serata alla figura di Carlo Acutis, senza rinunciare alla soap turca.