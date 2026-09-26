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#boom76: la campagna di Arci Viceversa a cinquant’anni dall’incidente dell’ANIC



Manifesti nelle strade di Manfredonia e un reel per custodire la memoria del 26

settembre 1976 e richiamare il diritto di conoscere e partecipare.



Si chiama #boom76 la campagna di sensibilizzazione promossa da Arci Viceversa

APS – ETS in occasione del cinquantesimo anniversario dell’incidente dell’ANIC.

Attraverso l’affissione di manifesti 70×100 nelle strade di Manfredonia e un reel

diffuso sabato 26 settembre sui propri canali social, l’associazione invita la città a

confrontarsi con una storia che continua a riguardare la salute, il lavoro e il rapporto

con il territorio.



A dare forma alla campagna è l’illustrazione realizzata da Michele Nenna,

vicepresidente di Arci Viceversa, presente sui manifesti e riproposta in versione

animata al termine del reel. Ad accompagnarla, la frase «in bocca un gusto amaro

come arsenico», tratta dal brano Parla piano / You Are My Lady, inciso da La Pina

nel 1998 con la partecipazione di The King, ovvero Giuliano Palma, e recentemente

reinterpretato dal vivo da Coez con California. Nel contesto di #boom76, la citazione

richiama il segno lasciato dall’incidente nella memoria della comunità.



Il 26 settembre 1976, un’esplosione nello stabilimento ANIC di Manfredonia provocò

la dispersione di una nube di arsenico sul territorio. A cinquant’anni di distanza, la

campagna riporta quella vicenda nello spazio pubblico, affidando al linguaggio

dell’illustrazione e alla voce dei protagonisti dell’associazione un invito a conoscere,

ricordare e partecipare.

«La memoria di quel giorno è parte della nostra città e abbiamo la responsabilità di

custodirla e condividerla — dichiara Rosa Gentile, presidente di Arci Viceversa —.

Ricordare significa anche chiedere trasparenza e poter partecipare alle scelte che

riguardano il luogo in cui viviamo. Con #boom76 vogliamo offrire un’occasione di

confronto sui temi della salute, del lavoro e dell’ambiente, coinvolgendo anche chi

non ha vissuto direttamente quella vicenda».



Nel reel, Rosa Gentile e Michele Nenna danno voce a questo legame tra

generazioni. «Alcune storie una città se le porta addosso» è l’apertura del racconto,

che accompagna lo spettatore fino all’illustrazione animata e alla frase scelta per i

manifesti.

«Questa storia appartiene anche a chi, come me, è nato dopo — afferma Michele

Nenna —. Ne abbiamo ereditato le domande e la responsabilità di non dimenticare.

Nel realizzare l’illustrazione ho voluto dare forma a questo legame, portando il

ricordo dentro un linguaggio visivo che potesse incontrare le persone per strada e

sui social. L’auspicio è che qualcuno si fermi, faccia una domanda e senta il

desiderio di conoscere questa parte della storia della propria città».



Con #boom76, Arci Viceversa lascia un segno nei luoghi attraversati ogni giorno

dalla comunità. I manifesti e il video diventano strumenti per trasmettere la memoria

e alimentare un dialogo sul presente e sul futuro di Manfredonia.

Per chi c’era, per chi è nato dopo e per chi verrà.