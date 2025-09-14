Il Gargano incanta ancora il mondo: The Guardian lo elegge meta imperdibile in bassa stagione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il fascino del Gargano non conosce stagioni, ma se c’è un periodo in cui la sua bellezza raggiunge l’apice, quello è sicuramente l’autunno. A confermarlo è ancora una volta il The Guardian, uno dei giornali più influenti a livello globale, che in un recente articolo ha elogiato il promontorio pugliese, definendolo una delle rivelazioni per le vacanze di settembre e ottobre.

L’articolo della giornalista Liz Boulter non lascia spazio a dubbi: la vera magia del Gargano si svela lontano dalla folla di agosto. La domanda che si pone è quasi provocatoria: perché affollarsi in alta stagione quando si può godere di un paradiso in un periodo in cui la natura e i paesaggi sono al loro meglio?

Un paradiso a cielo aperto: natura, attività e spiagge da sogno

Il The Guardian dipinge un quadro idilliaco di un Gargano in bassa stagione, con spiagge incantevoli e quasi deserte. Le calette, solitamente affollate, si trasformano in angoli di pace e tranquillità, ideali per chi cerca una fuga dalla routine e un contatto autentico con il mare.

Ma il Gargano non è solo spiagge. La testata britannica mette in luce la vasta gamma di attività che si possono praticare, immerse in una natura rigogliosa. Si parla di escursioni in bici, per esplorare la Foresta Umbra o percorrere la costa a due ruote. Le gite in canoa offrono una prospettiva unica sul litorale, permettendo di scoprire grotte marine e anfratti nascosti. Non mancano poi le attività di trekking, come quelle proposte da realtà locali come Mooveng, Gargano Natour e Dove andiamo sul Gargano, che organizzano itinerari alla scoperta di sentieri e paesaggi mozzafiato.

Eventi e tradizioni che animano l’autunno

Oltre alla bellezza naturale, il The Guardian sottolinea anche il ricco calendario di eventi che animano il promontorio tra settembre e ottobre. Questo periodo, lontano dal clamore estivo, è perfetto per immergersi nelle tradizioni e nelle feste locali.

Tra gli eventi citati, spicca FèXtra, un festival che celebra i prodotti e le tradizioni locali. Si menziona anche Vieste in Love, un evento che colora la città dell’amore e della musica, e la Settimana dell’olio, un’occasione per scoprire l’eccellenza dell’olio extra vergine d’oliva pugliese. Noi ci aggiungiamo due eventi importantissimi che si terranno nei prossimi giorni, il 20 Settembre si terrà Ciambò a Manfredonia un evento che mette in risalto i prodotti Ittici della città del Golfo e sempre il 20 Settembre si terrà Borgo in Bianco un prestigioso evento a Vieste sui Vini Bianchi.

Non meno importanti sono le feste patronali di Mattinata e Monte Sant’Angelo, con le loro suggestive processioni che raccontano la storia e la profonda devozione del popolo garganico. Viene citato in particolare il suggestivo corteo delle apparizioni di San Michele, un rito che affascina e commuove, testimonianza di una fede radicata nel tempo.

Noi del Gargano non possiamo che essere d’accordo con le parole di Liz Boulter. Il nostro promontorio è un luogo magico tutto l’anno, ma la “bassa stagione” ne esalta l’anima autentica, offrendo un’esperienza di viaggio più intima, rilassante e ricca di sorprese. Se state pensando a una vacanza fuori dagli schemi, a contatto con la natura e le tradizioni, il Gargano vi aspetta, pronto a svelarvi il suo lato più autentico e affascinante.