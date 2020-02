Il Gargano ha il suo Ponte Morandi, “Si intervenga sul viadotto di Cagnano Varano”

È stata pubblicata l’interrogazione a risposta scritta presentata come primo firmatario dall’onorevole Giorgio Lovecchio (M5S) al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Da ben due anni, dopo l’alluvione dell’agosto del 2018, il viadotto San Francesco, che attraversa il territorio di Cagnano Varano e l’omonimo canale naturale, versa in condizioni critiche.



In una nota stampa, diffusa dall’onorevole Giorgio Lovecchio, si evidenzia la situazione del viadotto nei pressi del centro abitato di Cagnano Varano (in foto).

“Sono stato sollecitato da alcuni cittadini cagnanesi e dall’amministrazione comunale ad occuparmene- spiega il deputato del M5s. Per il viadotto progettato dall’ingegnere Morandi, il Comune aveva chiesto una ricognizione completa dell’infrastruttura, poi eseguita, con un monitoraggio puntuale sul suo stato di conservazione e manutenzione, ma a tutt’oggi non si conoscono iniziative per il viadotto né cosa abbia prodotto nel concreto l’inserimento dell’infrastruttura nel sistema dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop). I cittadini hanno bisogno di sicurezza, è necessario evitare qualsiasi criticità che possa mettere a rischio l’incolumità della comunità garganica e dei tanti turisti che affollano il territorio nei mesi estivi”.