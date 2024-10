Il Francavilla prima del Manfredonia si rinforza con due pezzi da novanta

Parliamo del centrocampista bosniaco Tino Sven Sušić e dell’ attacante Josip Ivancic.



Questo trasferimento rappresenta un importante rinforzo per la squadra, grazie all’esperienza e alle qualità tecniche di Sušić. È conosciuto per la sua visione di gioco, capacità di assist e abilità nel calciare. La sua tecnica e creatività lo hanno reso un centrocampista molto apprezzato durante la sua carriera, tanto da farlo debuttare nella squadra nazionale della Bosnia.



E di Josip Ivancic Attaccante di grande talento, Josip è noto per la sua velocità, il dribbling incisivo e il fiuto per il gol, che lo rendono un avversario temibile per qualsiasi difesa. Originario della Croazia, ha iniziato la sua carriera nei settori giovanili di prestigiosi club, dove ha rapidamente dimostrato il suo potenziale. Negli ultimi anni, ha collezionato esperienze significative in diverse leghe europee, mettendo in mostra le sue abilità e conquistando il cuore dei tifosi ovunque sia andato.