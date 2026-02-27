Il foggiano MECNA oggi sul palco di Sanremo in duetto con Mara Sattei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SANREMO – Foggia sul palco dell’Ariston questa sera. Venerdi ormai come da tradizione è la serata dedicata alle cover e ai duetti, Mara Sattei (in gara quest’anno con l’intima ballata Le cose che non sai di me) sarà affiancata da un ospite d’eccezione: il rapper e cantautore foggiano Mecna.

Insieme, i due artisti reinterpreteranno un grande classico della musica italiana: “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Il debutto del Foggiano Mecna all’Ariston di Sanremo

Per Mecna, all’anagrafe Corrado Grilli, si tratta della primissima volta sul palco di Sanremo. Nato a San Giovanni Rotondo nel 1987 e cresciuto a Foggia, Mecna è da oltre un decennio una delle penne più raffinate e influenti della scena urban e del rap introspettivo italiano. Conosciuto per il suo stile intimo, la cura maniacale per l’estetica visiva (è anche un affermato graphic designer) e successi come Mentre nessuno guarda e Stupido amore, il rapper porterà il suo inconfondibile tocco malinconico al servizio di un brano iconico.

Sui social e alla stampa, l’artista foggiano ha stemperato l’emozione del debutto con la sua proverbiale ironia, scrivendo su X: “Stasera salirò sul palco di Sanremo 2026 per un duetto con Mara Sattei, per me è stato “facilissimo dire di sì” a questo progetto, definendo L’ultimo bacio un brano estremamente importante.

La collaborazione tra Mara Sattei e Mecna

La scelta di condividere il palco non è casuale, ma è il frutto di una profonda stima reciproca. Mara Sattei ha raccontato di aver voluto riarrangiare il capolavoro di Carmen Consoli dandogli una veste completamente nuova e cucita su misura. “Appena ho ascoltato il risultato, ho capito che mancava solo una cosa: Mecna”, ha svelato la cantante. “L’ho chiamato dicendo: ‘Ti va di venire a Sanremo?’ È impazzito”.

Il duetto sanremese, infatti, è solo la punta dell’iceberg di una collaborazione più ampia tra i due. Proprio oggi, venerdì 27 febbraio, esce in formato fisico (CD e vinile) il nuovo album di Mara Sattei, intitolato “Che me ne faccio del tempo” (Epic Records / Sony Music). All’interno del disco è presente una traccia inedita che vede i due artisti cantare di nuovo insieme, dal titolo “eravamo un’idea (feat. Mecna)”.