Il Foggia torna alla vittoria! Battuta la Juve NG

Orlando al 28′ del primo tempo regala la prima gioia a Luciano Zauri, nell’esordio a Foggia.

Altro passo falso, invece, per la Juventus Next Gen, che perde in trasferta e resta ultima in classifica.

Serie C NOW – Girone C – 14a giornata

Stadio Pino Zaccheria – Foggia

Marcatore: 29′ pt Orlando (F).

Foggia: Perina, Mazzocco, Camigliano, Zunno, Millico (cap.)(26′ st Emmausso), Orlando (37′ st Carillo), Da Riva, Vezzoni, Sarr (26′ st Murano), Parodi, Pazienza (17′ st Tascone). A disposizione: De Simone, De Lucia, Santaniello, Ascione, Lannunziata.

Allenatore: Luciano Zauri.

Juventus Next Gen: Daffara, Pedro Felipe, Anghelè, Cudrig (27′ st Puczka), Guerra (cap.)(16′ st Papadopoulos), Rouhi, Palumbo (45′ st Amaradio), Scaglia, Turco, Peeters (16′ st Owusu), Semedo (27′ st Mancini). A disposizione: Radu, Cat Berro, Macca, Comenencia, Savio, Ledonne, Citi.

Allenatore: Francesco Spanò.

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli (assistenti: Matteo Taverna di Bergamo, Mattia Bettini di Treviglio. IV Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia).

Ammoniti: 22′ pt Peeters (J), 45’ pt Millico (F), 31′ st Parodi (F), 36′ st Perina (F), 42′ st Tascone (F), 44′ st Mancini (J).