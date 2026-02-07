Sport Capitanata
Il Foggia recupera due reti alla Casertana, ma si arrende a Kallon
Il Foggia incappa nel secondo ko consecutivo: a Caserta vincono i padroni di casa per 3-2, in una gara che ha mostrato le fragilità difensive dei rossoneri.
Casertana in doppio vantaggio grazie alle reti di Llano e Oukhadda, prima della rimonta rossonera firmata Cangiano e Nocerino.
Ma é Kallon al 67’ a regalare la vittoria ai campani: finisce 3-2.