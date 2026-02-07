Sport Capitanata

Il Foggia recupera due reti alla Casertana, ma si arrende a Kallon

Redazione7 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Foggia recupera due reti alla Casertana, ma si arrende a Kallon

Il Foggia incappa nel secondo ko consecutivo: a Caserta vincono i padroni di casa per 3-2, in una gara che ha mostrato le fragilità difensive dei rossoneri.

Casertana in doppio vantaggio grazie alle reti di Llano e Oukhadda, prima della rimonta rossonera firmata Cangiano e Nocerino.

Ma é Kallon al 67’ a regalare la vittoria ai campani: finisce 3-2.

Redazione7 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©