Il Foggia Calcio crede alla salvezza: “Serve esserci, tutti”

Adesso serve esserci. Tutti.

In un momento come questo non servono parole, slogan o giustificazioni.

I risultati sono lontani dalle aspettative di tutti e la società è la prima ad assumersi la responsabilità di questo momento.

Sappiamo bene quanto questa maglia significhi per Foggia e per la nostra gente ed è proprio per questo che non dobbiamo smettere di crederci.

Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di tutta la città.

Per il prossimo match casalingo la società ha deciso di applicare una riduzione dei prezzi dei biglietti, con l’obiettivo di avere uno Zaccheria pieno al fianco della squadra e di questi colori.

Sappiamo che ci siete sempre stati, ma adesso, serve ancora di più il vostro sostegno.

Rialziamoci insieme

Il Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Potenza, trentunesima giornata del campionato Serie C SKy Wifi – Girone C stagione sportiva 2025/2026, in programma domenica 08 marzo 2026 allo stadio comunale Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Prezzi

INTERO RIDOTTO* TRIBUNA CENTRALISSIMA € 31,50 € 24,50 TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE € 24,50 € 17,50 TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE € 17,50 € 14,00 TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE € 14,00 € 10,50 TRIBUNA OVEST INF. LATERALE € 14,00 € 10,50 TRIBUNA EST € 10,00 € 7,50 CURVA SUD – CURVA NORD € 7,00 € 5,00

Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita.

* Ridotto U14, Donne e Over65

N.B.

Per coloro che avevano già acquistato il tagliando alla precedente tariffa, la differenza di prezzo verrà rimborsata presso i botteghini dello Stadio Pino Zaccheria a partire da lunedì 9 marzo 2026. Giorni e orari di apertura saranno comunicati attraverso i nostri canali social e sul sito web ufficiale.

Si ricorda, inoltre che, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è previsto un maggior controllo nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto dell’utilizzatore. Pertanto si raccomanda vivamente di recarsi allo stadio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L’apertura dei cancelli per accedere all’impianto è fissata alle ore 16:00, si prega il gentile pubblico di recarsi agli ingressi con largo anticipo e di occupare il posto indicato sul tagliando acquistato utilizzando l’opportuno varco del proprio settore.

Modalità, date ed orari di vendita

Botteghino stadio Pino Zaccheria:

Sabato

10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Domenica

09:30 – 12:00

Online e punti vendita:

Attraverso il sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita fino alle ore 17:30 di domenica 08 marzo 2026:

Bar Tabacchi Il Migliore, Viale Aldo Moro, 135 – Apricena

Viale Aldo Moro, 135 – Apricena Tabaccheria del Corso, Piazza Plebiscito, 62 – Candela

Piazza Plebiscito, 62 – Candela Tabaccheria Roosevelt di Marinaro Antonio , Viale Roosevelt, 18 – Cerignola

, Viale Roosevelt, 18 – Cerignola Tabaccheria del Corso , Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola

, Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola Tabaccheria Dell’Angolo , Via Falcone, 66 – Cerignola

, Via Falcone, 66 – Cerignola Bar Cocò , Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia

, Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia Bar Doc , Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia

, Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia Bar Tabacchi Gocce di Caffè , Via Guido D’Orso, 31 – Foggia

, Via Guido D’Orso, 31 – Foggia Punto Snai , Corso Giannone, 180 – Foggia

, Corso Giannone, 180 – Foggia Punto Snai , Via Grassi, 27 – Foggia

, Via Grassi, 27 – Foggia Golden Cafè , Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia

, Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia Gran Caffè Cocozza, Corso Roma, 22 – Foggia

Corso Roma, 22 – Foggia Gruppo Italiana Servizi Postali , Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia

, Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia Hailunder , Via Nannarone, 44-44/A – Foggia

, Via Nannarone, 44-44/A – Foggia Izi Play , Piazza Puglia snc – Foggia

, Piazza Puglia snc – Foggia Senza Confini Travel , Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia

, Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia Service.com , Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia

, Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia Planetwin 365 , Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera

, Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera Rbc Network , Viale Raffaello snc – Lucera

, Viale Raffaello snc – Lucera Bar Impero , Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia

, Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia City Poste , Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo

, Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo Centro Poste e Spedizioni , Corso Umberto I, 47 – Orta Nova

, Corso Umberto I, 47 – Orta Nova Tabaccheria Giacomiello , Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova

, Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova Doppio Click , Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino

, Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino Elisontravel , Corso Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo

, Corso Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo Tabaccheria Edicola Fulgaro , Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico

, Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico Bar Tabacchi Bernardo delle Vergini , Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo

, Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo Bar Tabacchi Caffetteria del Corso , Viale 2 giugno, 250 – San Severo

, Viale 2 giugno, 250 – San Severo Tabaccheria Magaldi dal 1959 , Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella

, Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella Tabaccheria Angelicchio , Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano

, Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano Snai Caffè, Corso Lorenzo Fazzini, 17/19 – Vieste

Area Comunicazione Calcio Foggia