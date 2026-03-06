Il Foggia Calcio crede alla salvezza: “Serve esserci, tutti”
Il Foggia Calcio crede alla salvezza: “Serve esserci, tutti”
Adesso serve esserci. Tutti.
In un momento come questo non servono parole, slogan o giustificazioni.
I risultati sono lontani dalle aspettative di tutti e la società è la prima ad assumersi la responsabilità di questo momento.
Sappiamo bene quanto questa maglia significhi per Foggia e per la nostra gente ed è proprio per questo che non dobbiamo smettere di crederci.
Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di tutta la città.
Per il prossimo match casalingo la società ha deciso di applicare una riduzione dei prezzi dei biglietti, con l’obiettivo di avere uno Zaccheria pieno al fianco della squadra e di questi colori.
Sappiamo che ci siete sempre stati, ma adesso, serve ancora di più il vostro sostegno.
Rialziamoci insieme
Il Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Potenza, trentunesima giornata del campionato Serie C SKy Wifi – Girone C stagione sportiva 2025/2026, in programma domenica 08 marzo 2026 allo stadio comunale Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 17:30.
Prezzi
|INTERO
|RIDOTTO*
|TRIBUNA CENTRALISSIMA
|€ 31,50
|€ 24,50
|TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE
|€ 24,50
|€ 17,50
|TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE
|€ 17,50
|€ 14,00
|TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE
|€ 14,00
|€ 10,50
|TRIBUNA OVEST INF. LATERALE
|€ 14,00
|€ 10,50
|TRIBUNA EST
|€ 10,00
|€ 7,50
|CURVA SUD – CURVA NORD
|€ 7,00
|€ 5,00
Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita.
* Ridotto U14, Donne e Over65
N.B.
Per coloro che avevano già acquistato il tagliando alla precedente tariffa, la differenza di prezzo verrà rimborsata presso i botteghini dello Stadio Pino Zaccheria a partire da lunedì 9 marzo 2026. Giorni e orari di apertura saranno comunicati attraverso i nostri canali social e sul sito web ufficiale.
Si ricorda, inoltre che, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è previsto un maggior controllo nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto dell’utilizzatore. Pertanto si raccomanda vivamente di recarsi allo stadio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L’apertura dei cancelli per accedere all’impianto è fissata alle ore 16:00, si prega il gentile pubblico di recarsi agli ingressi con largo anticipo e di occupare il posto indicato sul tagliando acquistato utilizzando l’opportuno varco del proprio settore.
Modalità, date ed orari di vendita
Botteghino stadio Pino Zaccheria:
Sabato
10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Domenica
09:30 – 12:00
Online e punti vendita:
Attraverso il sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita fino alle ore 17:30 di domenica 08 marzo 2026:
- Bar Tabacchi Il Migliore, Viale Aldo Moro, 135 – Apricena
- Tabaccheria del Corso, Piazza Plebiscito, 62 – Candela
- Tabaccheria Roosevelt di Marinaro Antonio, Viale Roosevelt, 18 – Cerignola
- Tabaccheria del Corso, Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola
- Tabaccheria Dell’Angolo, Via Falcone, 66 – Cerignola
- Bar Cocò, Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia
- Bar Doc, Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia
- Bar Tabacchi Gocce di Caffè, Via Guido D’Orso, 31 – Foggia
- Punto Snai, Corso Giannone, 180 – Foggia
- Punto Snai, Via Grassi, 27 – Foggia
- Golden Cafè, Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia
- Gran Caffè Cocozza, Corso Roma, 22 – Foggia
- Gruppo Italiana Servizi Postali, Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia
- Hailunder, Via Nannarone, 44-44/A – Foggia
- Izi Play, Piazza Puglia snc – Foggia
- Senza Confini Travel, Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia
- Service.com, Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia
- Planetwin 365, Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera
- Rbc Network, Viale Raffaello snc – Lucera
- Bar Impero, Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia
- City Poste, Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo
- Centro Poste e Spedizioni, Corso Umberto I, 47 – Orta Nova
- Tabaccheria Giacomiello, Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova
- Doppio Click, Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino
- Elisontravel, Corso Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo
- Tabaccheria Edicola Fulgaro, Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico
- Bar Tabacchi Bernardo delle Vergini, Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo
- Bar Tabacchi Caffetteria del Corso, Viale 2 giugno, 250 – San Severo
- Tabaccheria Magaldi dal 1959, Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella
- Tabaccheria Angelicchio, Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano
- Snai Caffè, Corso Lorenzo Fazzini, 17/19 – Vieste
Area Comunicazione Calcio Foggia