Il film della settimana: “Tolo tolo”

Tolo Tolo è un film di genere commedia del 2020, diretto da Checco Zalone, con Checco Zalone e Barbara Bouchet. Uscita al cinema il 01 gennaio 2020. Distribuito da Medusa Film.

Tolo Tolo, il quinto film da protagonista di Checco Zalone, che dopo tre anni torna sul grande schermo non solo come attore ma anche come regista.

Il film è ambientato in Kenya, a Malindi e segue le avventure di un comico napoletano minacciato da un boss della malavita. Al fianco del protagonista ci sarà un carabiniere che diventerà suo amico e compagno di avventure.

Il film è scritto dallo stesso Zalone in collaborazione con Paolo Virzì e uscirà al cinema il 1 gennaio 2020.