Il figlio di Biagio Di Maro sorprende: “Ecco perché mio padre è stato cacciato da Uomini e Donne”

Biagio Di Maro è stato uno dei grandi protagonisti delle passate stagioni di Uomini e Donne. Memorabili le sue liti con Tina Cipollari che hanno fatto la storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Da qualche tempo l’ex cavaliere non fa più parte del programma dei teleschermi di Canale 5, tanto che molti fans credevano che avesse abbandonato di sua spontanea volontà se la verità fosse ben altra. A rompere il silenzio c’ha pensato il figlio di Biagio Di Maro, che in un video su TikTok ha esordito: “Lo sapete perché mio papà è andato a casa?”. Il giovane ha riferito che Biagio aveva una relazione mentre era nel programma di Maria De Filippi.

Il figlio di Biagio Di Maro ha fatto una rivelazione sorprendente sul padre nel corso di un video postato su TikTok. Il giovane ha svelato i motivi dietro l’abbandono di suo padre da Uomini e Donne. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Stava con un’altra fuori. Lei aspettava, aspettava, perché lui le diceva “io non vado più, io voglio te” invece lui andava. Dopo nove mesi, un anno, che stava con mio padre lei ha chiamato la redazione e per questo è stato cacciato.“ Tra padre e figlio non c’è rapporto da molto tempo. Per questo motivo, il figlio di Biagio Di Maro ha deciso di vuotare il sacco in merito all’addio del padre dal dating show.