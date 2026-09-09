Fede e religioneFoggia
“Vivere insieme”, a Foggia la festa delle associazioni cattoliche della diocesi
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“VIVERE INSIEME”
A Foggia la festa delle associazioni cattoliche della diocesi
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola,
hanno accolto degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2)
Il 18 settembre alle ore 20, presso lo Slow Park di Foggia, le associazioni cattoliche della
diocesi di Foggia–Bovino invitano la cittadinanza a partecipare a una serata dedicata al tema
dell’integrazione degli immigrati presenti nel nostro territorio.
Un appuntamento importante per riflettere insieme su una comunità sempre più
caratterizzata da una significativa pluralità culturale e chiamata a promuovere percorsi di
inclusione autentica e rispettosa.
Interventi istituzionali
- Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia–Bovino
- Maria Aida Episcopo, Sindaca della Città di Foggia
- Dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore Generale di Lecce
Programma della serata
- Testimonianze di giovani immigrati
- Interventi delle associazioni impegnate nell’accoglienza
- Intervento teatrale a cura della Piccola Compagnia Impertinente
- Momento musicale finale rivolto ai giovani con i Twins
Un’occasione per ascoltare, comprendere e costruire insieme una città capace di accogliere e
valorizzare ogni persona.