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“VIVERE INSIEME”

A Foggia la festa delle associazioni cattoliche della diocesi

«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola,

hanno accolto degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2)

Il 18 settembre alle ore 20, presso lo Slow Park di Foggia, le associazioni cattoliche della

diocesi di Foggia–Bovino invitano la cittadinanza a partecipare a una serata dedicata al tema

dell’integrazione degli immigrati presenti nel nostro territorio.

Un appuntamento importante per riflettere insieme su una comunità sempre più

caratterizzata da una significativa pluralità culturale e chiamata a promuovere percorsi di

inclusione autentica e rispettosa.

Interventi istituzionali

Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia–Bovino

Maria Aida Episcopo, Sindaca della Città di Foggia

Dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore Generale di Lecce

Programma della serata

Programma della serata Testimonianze di giovani immigrati

Interventi delle associazioni impegnate nell’accoglienza

Intervento teatrale a cura della Piccola Compagnia Impertinente

Momento musicale finale rivolto ai giovani con i Twins

Un’occasione per ascoltare, comprendere e costruire insieme una città capace di accogliere e

valorizzare ogni persona.