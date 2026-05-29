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Il Festival “Con gli Occhi Aperti” domani riunisce a Manfredonia attorno al tavolo di lavoro di “Assemblea di Classe” la Scuola e il Teatro per una coprogettazione dedicata alle giovani generazioni

Il Festival delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti”, ideato nel 2005 dalla Bottega degli Apocrifi e da due anni sostenuto dai quattro comuni dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, inaugura domani i lavori del Tavolo di coprogettazione.

Sabato 30 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso lo spazio Apocrifi di Marina del Gargano, il format di ascolto e dialogo “Assemblea di Classe”, dopo le prime due tappe di Mattinata e Monte Sant’Angelo, si trasformerà in una giornata di coprogettazione dedicata alle Scuole e ai Comuni dell’Ambito Territoriale per la creazione di un piano strategico fra il teatro e la scuola, capace di tradurre emozioni, bisogni educativi e desiderata in azioni concrete.

L’iniziativa, promossa dai Comuni dell’Ambito, dalla Rete “Futuro Presente” e dagli Apocrifi, vedrà coinvolti in step di lavoro congiunto dirigenti scolastici, docenti, professionisti della cultura e del teatro, rappresentanti delle istituzioni, assessori e dirigenti delle singole amministrazioni comunali attorno a tavoli di progetto guidati da Giuseppe Antelmo di Casa dello Spettatore di Roma.

Obiettivo ambizioso della giornata è la definizione di indirizzi e obiettivi della programmazione 2026/2027, sia in termini di attività formativa che proposte di spettacolo dedicate alle nuove generazioni e alle famiglie.

“Il legame tra scuola e teatro rappresenta per i Comuni dell’Ambito Territoriale, per la rete ‘Futuro Presente’ e per gli Apocrifi un investimento culturale di lungo termine, fondamentale per la crescita delle giovani generazioni e il consolidamento delle comunità educanti. ‘Assemblea di classe’ traduce questa visione in un modello concreto di coprogettazione che fa dialogare realmente istituzioni, scuola e professionisti della cultura. Trasformare l’esperienza dei laboratori e del Festival in materia di confronto significa unire la dimensione artistica a quella educativa, offrendo al territorio uno strumento strategico di coesione e sviluppo civile”, dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.

“Questo tavolo collettivo è un punto di arrivo per scuole, enti locali e impresa di produzione che, da più di un anno, lavorano sulla formazione, sul valore curriculare che l’azione teatrale può avere e sull’importanza dello spettacolo dal vivo per attivare le cosiddette soft skills. È un segno, inoltre, e un messaggio di speranza per le città coinvolte, per i giovani che vogliono provare a restare o ritornare e per dare uno spazio a coloro che lavorano per fare comunità, per fare rete: una sfida costante che ha bisogno continuamente di essere sostenuta e alimentata”, aggiunge Franco Di Palma, dirigente scolastico dell’Istituto Ungaretti/Madre Teresa di Calcutta, capofila del Patto di rete teatrale “Futuro Presente”.

“Il tavolo di progettazione partecipata è uno strumento a disposizione della rete di scopo teatrale ‘Futuro Presente’ che Casa dello Spettatore e Bottega degli Apocrifi hanno pensato per costruire una strategia comune tra teatro e scuole. L’obiettivo è consentire ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado coinvolte nella rete di integrare in modo armonioso le proposte teatrali della stagione scuole e quelle laboratoriali del Teatro Comunale Lucio Dalla con i loro progetti pedagogici, educativi e didattici”, conclude Giuseppe Antelmo di Casa dello Spettatore di Roma.

Per i docenti dei quattro Comuni che intendano partecipare e non hanno confermato la loro adesione, è possibile rivolgersi per informazioni a Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale Lucio Dalla/Spazio Apocrifi Marina del Gargano. Telefono: 335.244843.