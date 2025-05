[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il faro internazionale sugli Apocrifi al Puglia Showcase Kids 2025 con la versione inglese del loro “Schiaccianoci Swing”



La compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi sarà fra le protagoniste del Puglia Showcase Kids 2025, un evento di rilevanza internazionale che candida la città di Bari a diventare un vero e proprio palcoscenico globale dedicato al teatro per le nuove generazioni, i bambini e i ragazzi.

L’appuntamento del Puglia Showcase Kids, realizzatato da Puglia Culture e sostenuto dalla Regione Puglia, non rappresenta solamente una celebrazione del teatro ragazzi pugliese, ma è soprattutto un’importante occasione di internazionalizzazione per le realtà del territorio. Grazie alla partecipazione di oltre 35 ospiti provenienti da 16 Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti e numerosi stati europei, il Puglia Showcase Kids sarà un punto di incontro tra le compagnie pugliesi e gli operatori teatrali di tutto il mondo. La presenza di produttori, programmatori e distributori internazionali, infatti, permetterà alle compagnie un’opportunità imperdibile per esportare il loro teatro a livello internazionale.

Martedì 13 maggio, a partire dalle ore 15.30, gli Apocrifi proporranno al Teatro Kursaal Santalucia di Bari il loro “Schiaccianoci Swing”, con una versione in lingua inglese di una produzione che in questi anni ha incantato grandi e piccini in tantissimi teatri italiani.

Lo spettacolo in inglese, prima di arrivare a Bari, incontrerà anche alcune Scuole primarie di Manfredonia per una matinée straordinaria lunedì 12 maggio al Teatro comunale Lucio Dalla.

Liberamente ispirato a Hoffmann, a Tchaikovsky e al mondo dello “Schiaccianoci”, questo lavoro – per la regia di Cosimo Severo – nasce dal desiderio di avvicinare i più piccoli alla musica e dalla scommessa che la musica agita in scena possa farsi drammaturgia e raccontare una storia. La fiaba dello Schiaccianoci di Hoffmann e l’opera musicale di Tchaikovsky si fondono così in uno spettacolo teatrale e musicale dedicato ai più piccoli, custodito da musicisti/giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri.

Lo spettacolo, che “sfrutta gli strumenti del teatro per guidare anche in un’appuntita ricerca musicale, che spazia di genere in genere e finisce per farsi parola” come scrive Sergio Lo Gatto per teatroragazziosservatorio.it, vede in scena i musicisti/attori Fabio Trimigno (violino), Celestino Telera (chitarra), Michele Telera (contrabasso), Michele Rignanese (batteria), Rosalba Mondelli (fisarmonica). Lo sguardo drammaturgico è di Stefania Marrone e Cosimo Severo; la riscrittura musicale da Tchaikovsky è di Fabio Trimigno; la collaborazione musicale di Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera e Michele Rignanese; disegno luci di Luca Pompilio e Cosimo Severo; sound design a cura di Amedeo Grasso e Domenico Grasso; video animazioni a cura di Giovanni Antonio Salvemini.