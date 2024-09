Il discorso egocentrico di Chiara Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro

Chiara Ferragni e il discorso egocentrico al matrimonio dell’amica Veronica Ferraro.

Chiara Ferragni, testimone di nozze di Veronica Ferraro, le scrive una lettera per il giorno del suo matrimonio.

“In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso Febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te, Vero, a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano solo nuvole grigie, tranne un raggio di luce che, quasi magicamente, si faceva strada tra lo scuro ed illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo: che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto.” L’intenzione del discorso, egocentrico e melenso, appare chiara sin da subito: “E’ il tuo matrimonio ma ora parliamo di me”.

Prosegue: “Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. E in tutti questi 17 anni tu, più di tutto, mi hai fatta sentire al sicuro, mi hai fatta sentire a casa”. Sono parole bellissime quella di Chiara, ma ancora autoreferenziali e dunque completamente fuori luogo”.

Ricordo ancora le tue parole dopo il primo appuntamento con Dave e io che mi emozionavo insieme a te. Prendetevi sempre cura l’uno dell’altro e battetevi ogni giorno per il vostro amore. Vi auguro di amarvi cosi sempre, e di essere quel raggio di sole l’uno per l’altro, anche quando sarete circondati da nuvole.” Chiara, per dare una parvenza di senso al testo della sua lettera, si rivolge direttamente agli sposi. Spaccia loro qualche consiglio per una vita felice, come quella che ci ha fatto credere per anni fosse la sua. Una vita di eventi e lustrini, ma non è tutto oro ciò che luccica, a volte sono le pailletes della Ferragni.

Tornando a noi, per concludere ricomincia a parlare di sé: “Vero, mi dicevi che prima o poi sarebbe arrivato quel raggio di luce. Sei tu parte di quel raggio di luce che non ha mai smesso di illuminarmi e farmi sentire amata.” E’ il giorno più importante di una delle sue più care amiche, ma Chiara non manca di parlare di se stessa e della vicenda del “pandoro gate” che l’ha vista al centro di polemiche per mesi.

Chiara poi pubblica sul suo profilo Instagram il testo del discorso e le foto del matrimonio. La lettera sarebbe rivolta agli amici, ma come copertina del suo post una foto che ritrae lei bellissima con il suo elegantissimo abito rosa. “E’ il matrimonio di Veronica, ma sul mio profilo l’unica e indiscussa protagonista sono io”.

Come per il monologo presentato a Sanremo, in cui racconta la sua storia di donna privilegiata, Chiara con questo discorso presenta l’ennesima autorappresentazione, si scatta l’ennesimo selfie e non le riesce nemmeno bene.