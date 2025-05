[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il dg dell’Ugento: “Siamo pronti a difendere la categoria contro il Manfredonia”

“Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile. Un po’ di rammaricato c’è sempre, perchè si può sempre fare meglio. A mio modo di vedere meritavamo qualcosina in più. I playout ci permettono di affrontare il Manfredonia in casa, una squadra difficile che aveva obiettivi diversi a inizio anno. Arriviamo rimaneggiati per quel che riguarda la parte numerica della squadra, viste le diverse squalifiche nelle scorse giornate. Qualche punticino in più potevamo farlo, ma la nostra squadra ha sempre cercato di portare la vittoria a casa. Siamo stati puniti anche un po’ dall’inesperienza. A mio modo di vedere abbiamo disputato un grande campionato, siamo tutto sommato soddisfatti. Quella con il Manfredonia è una partita che si prepara da sola. I ragazzi sono concentrati e vogliosi di mantenere questa categoria. La gara di playout si giocherà di domenica 11 alle ore 16:00, ci è arrivata questa proposta tramite comunicato. Confermeremo l’orario delle 16:00, non ci saranno variazioni dalla nostra parte”.

Lo ha detto il dg dell’Ugento Roberto Cazzato ad Antenna Sud.