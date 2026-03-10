Il Corso per Battitori di tamburo medievale arriva a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Arriva il primo corso per per Tamburo Medievale della Battitori Sipontum, promosso da la Pro Loco di Manfredonia. Parte il progetto culturale “Battitori Sipontum”, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare i suoni e le tradizioni musicali del Medioevo, quando il tamburo rappresentava uno strumento fondamentale di comunicazione nella vita cittadina.

Informa la Pro Loco di Manfredonia che nell’ambito di questo progetto viene avviato un corso di tamburo medievale, aperto a bambini, ragazzi e adulti, finalizzato all’apprendimento delle tecniche base dello strumento e alla conoscenza dei ritmi storici legati alla tradizione medievale. Non è richiesta esperienza musicale. Le Iscrizioni vanno fatte entro il prossimo 31 marzo 2026.

Qualora abbiamo necessità di ulteriori informazioni potete scrivere o chiamare Andrea Stuppiello +39 340 6726811