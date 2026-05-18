”Il coraggio di essere Robin” al Circolo Unione

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Venerdì prossimo, alle ore 18.30, presso il Circolo Unione, presenteremo “Il coraggio di essere Robin”.

Un libro, ricco di emozioni, scritto dalla giovanissima e brillante Alessia Lasorsa, già autrice di due, precedenti, fatiche letterarie.

Alessia, che si è dedicata al giornalismo, ha anche collaborato alla realizzazione del magazine ufficiale della serie tv “Mare fuori”.

La sua, ultima, pubblicazione e’ un inno alla fragilità, che diventa forza; al dolore, che si trasforma in consapevolezza e alla vita, che, anche con tutte le sue difficoltà, è in grado di regalare incontri capaci di salvare.

La partecipazione è libera.

Vi attendiamo numerosi.

Non ve ne pentirete!!!

Il presidente del Circolo Unione

Ugo Galli