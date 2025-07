[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il coordinamento Forza Manfredonia chiede le dimissioni di La Marca

“e arriva lui….. bello bello! “

Maggioranza allo sbando. Volano stracci ( e strascichi). “ Ospedale: scarica barile tra PD e CON”. Storia di un cantastorie.

Non bastava l’imbarazzante aumento della TARI; non bastava il vergognoso stato di degrado in cui versa la nostra città; non bastava l’improvvisazione e l’assoluta incapacità di amministrare da parte di un Sindaco che parla di democrazia e condivisione per poi, chiuso nelle segrete stanze, in compagnia dei suoi fidi, prende decisioni unilaterali! Un Sindaco che non ama essere criticato, un Sindaco che nasconde dietro quell’aspetto mite un carattere irascibile che non ama essere contrastato! Un Sindaco che in nome della democrazia pensava bene di denunciare all’ordine di appartenenza, uno stimato professionista e consigliere comunale ( notizia appresa ieri in data 9 luglio 2025), reo di aver detto la verità durante la seduta del consiglio comunale del mese di gennaio 2025!

Non bastavano le promesse fatte in campagna elettorale mai mantenute! Non bastavano sermoni e prediche!

Non bastava il serio problema della rottura della condotta fognaria di Via Di Vittorio con conseguente sversamento in mare di liquami! Non bastava ordinare il divieto di balneazione per il tratto di mare interessato ( misura attuata con grande ritardo!).

Non bastava…. la palese rottura tra due importanti forze politiche di maggioranza che pubblicamente si addossano responsabilità specifiche su una questione che sta particolarmente a cuore alla nostra cittadinanza: “ l’Ospedale di Manfredonia”, di cui le prime avvisaglie si sono manifestate durante il consiglio comunale dell’8 luglio!

Un dato è certo, il Sindaco degli ultimi, in un contesto così difficile e complicato, con spirito innovativo in nome della trasparenza, come appreso da organi di stampa, indica un suo uomo ( o viceversa), per la nomina a componente del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

È proprio il caso di dire ” tra i due litiganti il terzo gode!”

E in tutto questo cosa accade? Arriva lui “ bello bello” che in compagnia della sua chitarra fa ciò che gli riesce meglio … “ il cantastorie “!

Non bastava……., invece basta! Sindaco amministrare una città come Manfredonia comporta sacrificio, dedizione e competenza! È ora di dire basta! Sindaco abbia il coraggio e l’umiltà di fare la cosa giusta: si dimetta!!

Il coordinamento Forza Manfredonia