Il coordinamento di Forza Manfredonia: “Manifestazione civica di dissenso verso chi ha inteso non comunicare”
Il coordinamento di Forza Manfredonia: “Manifestazione civica di dissenso verso chi ha inteso non comunicare”
Il 29 aprile 2026, alle ore 15.00, si terrà il Consiglio Comunale dove tra gli altri punti si chiederanno spiegazioni al Sindaco circa la presenza di 100 richiedenti asilo provenienti dal CARA di Borgo Mezzanone. Numerosi gli interrogativi ad oggi senza risposta!
Invitiamo la cittadinanza tutta a mobilitarsi ed a riunirsi alle 15 in piazza del Popolo per una manifestazione pacifica ma di dissenso verso chi ha inteso non comunicare, con trasparenza, quanto stava accadendo!
Chiediamo all’amministrazione comunale di installare un maxi schermo per permettere ai cittadini interessati presenti in piazza di seguire i lavori del Consiglio.
Il coordinamento