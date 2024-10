Il Comune di San Marco in Lamis protagonista alla Fiera del Levante

Nella giornata di ieri insieme a Michele Merla Sindaco di San Marco in Lamis abbiamo avuto l’onore di raccontare, durante la Fiera del Levante a Bari, la realizzazione del progetto #StradaxStrada nella nostra Città.



L’intervento è stato selezionato dalla Regione Puglia come best practice a livello regionale. È stata apprezzata la logica adottata, ovvero quella di non prevedere esclusivamente la bitumatura delle strade cittadine, ma una vera e propria riqualificazione del tessuto urbano.

Ogni intervento è stato pensato non solo per risolvere problemi di viabilità e sicurezza stradale, ma per rendere più bello e accogliente il nostro territorio. Grazie al Vicepresidente Raffaele Piemontese per aver ideato questo programma innovativo di manutenzione delle strade pugliesi, al Responsabile del Procedimento della Regione Puglia Davide Del Re e alla tecnostruttura regionale, agli uffici comunali e ai tecnici incaricati che hanno lavorato al nostro fianco, con dedizione e competenza, trasformando in realtà un’idea ambiziosa, alle imprese esecutrici.

A tutta l’Amministrazione Comunale il plauso per aver sostenuto con forza questo percorso, mostrando che una visione condivisa può davvero fare la differenza.