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Il Comune di Manfredonia ha approvato il servizio di salvamento collettivo per la stagione balneare 2026

La Giunta Comunale ha approvato l’attivazione sperimentale di un modello integrato di salvamento lungo il litorale di Siponto, con particolare riferimento al tratto di spiaggia libera compreso tra il Lido del Sole e il Lido Adriatico.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Manfredonia, gli operatori balneari aderenti al sistema coordinato di salvamento, Confcommercio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, continuità operativa e migliore organizzazione dei servizi lungo la costa.

Il progetto rappresenta un primo passo verso una pianificazione sempre più coordinata della sicurezza balneare sul territorio comunale e consentirà di integrare il presidio delle spiagge libere con il sistema già attivo presso i lidi aderenti.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale procederà anche alla manutenzione, sostituzione e ripristino delle passerelle di accesso al mare presenti sulle spiagge libere comunali, al fine di migliorare accessibilità, sicurezza e fruizione degli arenili, con particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.

L’intervento conferma la volontà dell’Amministrazione di investire concretamente nella valorizzazione del litorale cittadino e nella qualità dei servizi offerti a residenti e visitatori durante la stagione estiva.

Un ringraziamento agli uffici comunali coinvolti per il lavoro svolto nella predisposizione e nell’attuazione del progetto, nonché alla Capitaneria di Porto di Manfredonia per la collaborazione istituzionale nella definizione delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e la tutela dei cittadini e dei visitatori.