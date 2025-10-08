[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL COMUNE DI MANFREDONIA ADERISCE ALLA MISURA “REDDITO DI DIGNITÀ”: A BREVE L’AVVIO DI 21 TIROCINANTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI

L’Amministrazione comunale di Manfredonia prosegue il proprio impegno per promuovere inclusione e opportunità di crescita attraverso politiche attive del welfare. In questa direzione si inserisce l’adesione alla misura “Reddito di Dignità (ReD)”, approvata dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, di concerto con l’Assessora agli Affari Generali e Personale Sara Delle Rose.

I tirocini saranno avviati a breve e rappresentano un’importante occasione di inclusione sociale e supporto operativo agli uffici comunali. In totale saranno 21 i tirocinanti coinvolti, con una media di due unità per settore, tra Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Anagrafe, Ragioneria, Urbanistica, Lavori Pubblici e Cimitero.

“Il Reddito di Dignità rappresenta una misura concreta che unisce sostegno economico e valorizzazione delle capacità individuali – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Attraverso questi tirocini, il Comune potrà contare su nuove risorse a supporto degli uffici, mentre i beneficiari avranno la possibilità di costruire un nuovo percorso di vita e di lavoro.”

“Abbiamo creduto fin da subito nell’opportunità di aprire gli uffici comunali a questa forma di collaborazione – afferma l’Assessora agli Affari Generali e Personale, Sara Delle Rose –. È un modo per rendere più efficienti i servizi e offrire un’esperienza formativa utile ai cittadini coinvolti.”

“Questa iniziativa – sottolinea il Sindaco Domenico la Marca – è un esempio di come il welfare possa diventare una leva di crescita collettiva. Il Comune di Manfredonia continuerà a promuovere percorsi che uniscano dignità, lavoro e inclusione.”

L’iniziativa rientra nel Piano Regionale Puglia FESR – FSE+ 2021–2027, finalizzato a rafforzare le pari opportunità e l’inclusione lavorativa dei gruppi più fragili.