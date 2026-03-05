Il comico pugliese Mandrake nella quinta stagione della fiction rai Imma Tatarani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PUGLIA – Giuseppe Ninno nome d’arte Mandrake sarà sul set della nota fiction Rai Imma Tatarani, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. La notizia data direttamente sui social dal comico pugliese Mandrake.

“Sono felice di annunciare che nella quinta stagione di Imma Tataranni, ci sarà un agente immobiliare un po’ fastidioso!” scrive il comico della provincia di Brindisi, ed aggiunge “Grazie mille al regista Francesco Amato, al grandissimo Massimiliano Gallo che mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno di set! In particolar modo ci tengo a ringraziare Vanessa Scalera, per la sua immensa bravura, umiltà e umanità! Grazie veramente a tutti!” E conclude dando appuntamento all’8 marzo su Rai 1!

Mandrake il comico pugliese che dai social è arrivato nei teatri ed ora in TV

Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, è uno dei volti più noti e amati della comicità pugliese contemporanea. Brindisino, classe 1984, ha saputo trasformare i ricordi d’infanzia e le tipiche dinamiche familiari del Sud Italia in un successo travolgente.

Il successo de “La Famiglia Imbarazzi”

Il trampolino di lancio di Mandrake è la sua creazione più iconica: La Famiglia Imbarazzi. In questi sketch brevi e virali, il comico interpreta da solo un intero microcosmo familiare, cambiando voce ed espressioni grazie all’aiuto di filtri digitali e parrucche.

I personaggi più celebri includono:

Mamma Imma: La matriarca verace dal carattere forte e dalla “ciabatta” facile.

La matriarca verace dal carattere forte e dalla “ciabatta” facile. Il papà: Spesso complice dei figli, ma altrettanto severo all’occorrenza.

Spesso complice dei figli, ma altrettanto severo all’occorrenza. I figli Giuseppe e Antonio: Le piccole vittime degli “imbarazzi” e delle marachelle quotidiane.

Le piccole vittime degli “imbarazzi” e delle marachelle quotidiane. La Signora Maria: L’immancabile e impicciona vicina di casa.

Questa narrazione ha la rara capacità di unire diverse generazioni attraverso l’immedesimazione. Grazie a questa formula, Mandrake ha superato i 2 milioni di follower su TikTok, accumulato un enorme seguito su Instagram e YouTube, ed è approdato con successo anche nel mondo dell’editoria, pubblicando fumetti campioni d’incassi dedicati ai suoi personaggi.