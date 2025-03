[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 5 maggio, la Chiesa degli Artisti ha ospitato l’ultimo saluto ad Eleonora Giorgi, attrice di spicco del cinema italiano, scomparsa recentemente. Tra i partecipanti, Andrea Roncato ha condiviso una riflessione toccante durante la sua apparizione a “La volta buona”, esprimendo il suo rammarico per come l’industria cinematografica abbia dimenticato Giorgi negli ultimi anni della sua vita.



Roncato e la dichiarazione amara su Eleonora Giorgi

Roncato ha sottolineato che, nonostante i numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un David di Donatello, l’attrice non ha avuto l’opportunità di tornare sul grande schermo come avrebbe desiderato. Secondo lui, il suo talento non è stato adeguatamente valorizzato, e il cinema l’ha trascurata in un momento in cui avrebbe potuto continuare a brillare.

La mancanza di offerta di ruoli significativi ha privato il pubblico della possibilità di rivedere una delle interpreti più carismatiche del panorama cinematografico italiano. Roncato ha concluso il suo intervento esprimendo l’auspicio che il suo contributo al cinema venga finalmente riconosciuto, rendendo omaggio a una carriera che merita di essere ricordata e celebrata.