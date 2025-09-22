Il centrodestra senza candidato presidente: l’incredibile autogol in Puglia
A due mesi dalle elezioni regionali pugliesi il centrodestra non ha un suo candidato presidente.
Questa è l’incredibile situazione in cui si trovano candidati consiglieri e simpatizzanti dei partiti al Governo nazionale.
Secondo alcuni leader di destra, si tratta di un suicidio politico già annunciato, mentre la sinistra con Decaro è in campagna elettorale già da settimane.
Un civico? Un politico? L’impressione è che, alla fine, si sceglierà ‘quel che resta’.
“Un candidato improvvisato non avrebbe né il tempo né la preparazione per affrontare i nodi cruciali della Puglia, dalla sanità allo sfascio dei trasporti, dalla crisi idrica ai rifiuti, dall’agricoltura all’ambiente, e sarebbe destinato a soccombere in qualsiasi confronto pubblico” dice il leghista Conserva.