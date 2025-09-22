[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il centrodestra senza candidato presidente: l’incredibile autogol in Puglia

A due mesi dalle elezioni regionali pugliesi il centrodestra non ha un suo candidato presidente.

Questa è l’incredibile situazione in cui si trovano candidati consiglieri e simpatizzanti dei partiti al Governo nazionale.

Secondo alcuni leader di destra, si tratta di un suicidio politico già annunciato, mentre la sinistra con Decaro è in campagna elettorale già da settimane.

Un civico? Un politico? L’impressione è che, alla fine, si sceglierà ‘quel che resta’.

“Un candidato improvvisato non avrebbe né il tempo né la preparazione per affrontare i nodi cruciali della Puglia, dalla sanità allo sfascio dei trasporti, dalla crisi idrica ai rifiuti, dall’agricoltura all’ambiente, e sarebbe destinato a soccombere in qualsiasi confronto pubblico” dice il leghista Conserva.