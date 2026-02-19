Carnevale
Il Carnevale tra le strade di Zapponeta
Oggi le nostre strade si sono riempite di colori, musica e della gioia contagiosa dei nostri bambini.
Una giornata di vera comunità che ha visto sfilare insieme le scuole di Zapponeta e gli amici della Scuola “Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia.
Grazie di cuore a tutti: docenti, famiglie e organizzatori.
Vedere i nostri bambini celebrare insieme il valore dell’amicizia e del rispetto è il traguardo più bello.
Viva il Carnevale, viva la Scuola, viva Zapponeta!