Carnevale

Il Carnevale tra le strade di Zapponeta

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Carnevale tra le strade di Zapponeta

Oggi le nostre strade si sono riempite di colori, musica e della gioia contagiosa dei nostri bambini.

Una giornata di vera comunità che ha visto sfilare insieme le scuole di Zapponeta e gli amici della Scuola “Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia.

Grazie di cuore a tutti: docenti, famiglie e organizzatori.

Vedere i nostri bambini celebrare insieme il valore dell’amicizia e del rispetto è il traguardo più bello.

Viva il Carnevale, viva la Scuola, viva Zapponeta!

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©