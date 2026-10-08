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ASSOTURISMO CAPITANATA: IL GARGANO RALLENTA NEI PRIMI OTTO MESI DEL 2026, ANCHE AGOSTO IN FLESSIONE.

Calano arrivi e presenze. Nel Gargano balneare Rodi Garganico è l’unica realtà a mantenere le presenze. Preoccupante la flessione di San Giovanni Rotondo. Ottima performance di San Nicandro Garganico

ASSOTURISMO CAPITANATA analizza i dati, desunti dal DMS Osservatorio del turismo della Regione Puglia, relativi ai flussi turistici del Gargano nei primi otto mesi del 2026 e rileva un quadro che richiede particolare attenzione da parte dell’intero sistema turistico territoriale.

Nel periodo gennaio-agosto 2026 il Gargano registra complessivamente 712.257 arrivi e 3.512.981 presenze, rispetto ai 761.517 arrivi e 3.725.709 presenze dello stesso periodo del 2025.

La variazione evidenzia una diminuzione del 6,5% degli arrivi e del 5,7% delle presenze.

Per ASSOTURISMO CAPITANATA il dato rappresenta un importante segnale da analizzare, soprattutto perché la contrazione non riguarda soltanto una singola area o una specifica tipologia di turismo, ma interessa gran parte dei principali poli della destinazione.

GARGANO BALNEARE: QUASI TUTTE LE DESTINAZIONI IN FLESSIONE

Particolarmente significativa è la situazione del Gargano balneare.

Nel complesso il comparto registra 540.394 arrivi e 3.065.503 presenze, con una diminuzione rispetto al 2025 del 3% degli arrivi e del 5,5% delle presenze.

Il dato che emerge con maggiore evidenza è che Rodi Garganico rappresenta l’unica delle principali destinazioni costiere analizzate a mantenere sostanzialmente la propria posizione sul fronte delle presenze.

Rodi Garganico passa infatti da 317.663 a 319.160 presenze, registrando un incremento dello 0,5%. Gli arrivi, invece, diminuiscono dell’1,3%, passando da 52.123 a 51.465.

Un risultato particolarmente significativo se confrontato con l’andamento delle altre principali località costiere.

Vieste, principale polo turistico del Gargano, registra 304.762 arrivi e 1.795.381 presenze.

Rispetto al 2025 gli arrivi diminuiscono del 4,5%, mentre le presenze scendono del 4,9%, con una perdita di oltre 92 mila pernottamenti.

Peschici registra 71.265 arrivi e 483.503 presenze, con una diminuzione del 2,9% degli arrivi e del 2,5% delle presenze.

Mattinata, Gli arrivi crescono del 5,2%, raggiungendo quota 50.049, ma le presenze diminuiscono del 22,2%, passando da 241.233 a 187.721. Il dato evidenzia uno dei temi centrali dell’attuale scenario turistico: aumentare gli arrivi non è sufficiente se contemporaneamente diminuisce la durata dei soggiorni.

Anche Manfredonia registra una contrazione importante, con -6,9% degli arrivi e -12,8% delle presenze.

Vico del Gargano presenta una sostanziale tenuta degli arrivi, che crescono dello 0,5%, ma registra una diminuzione delle presenze del 3,8%.

Il quadro del Gargano balneare evidenzia quindi una tendenza generale alla riduzione dei pernottamenti, con Rodi Garganico unica significativa eccezione positiva sul fronte delle presenze.

GARGANO RELIGIOSO: PREOCCUPA LA FLESSIONE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Particolare attenzione deve essere riservata al Gargano religioso, altro pilastro dell’offerta turistica provinciale.

Il comparto registra complessivamente una riduzione del 18,2% degli arrivi e del 9,7% delle presenze.

Il dato maggiormente significativo riguarda San Giovanni Rotondo.

La destinazione passa da 160.279 a 126.520 arrivi, con una diminuzione del 21,1%.

Le presenze scendono invece da 286.514 a 248.647, con una riduzione del 13,2%, pari a quasi 38 mila pernottamenti in meno.

Per ASSOTURISMO CAPITANATA si tratta di un dato che merita una particolare riflessione, considerato il ruolo che San Giovanni Rotondo riveste all’interno dell’offerta turistica del Gargano e dell’intera provincia di Foggia.

Anche San Marco in Lamis registra una forte contrazione, mentre Monte Sant’Angelo mostra una dinamica più positiva: gli arrivi diminuiscono del 3,7%, ma le presenze aumentano del 2,5%.

La diversificazione dell’offerta e l’integrazione tra turismo religioso, culturale, naturalistico ed enogastronomico possono rappresentare una delle direttrici sulle quali lavorare per rafforzare questo segmento.

GARGANO DEI LAGHI: SAN NICANDRO GARGANICO ECCELLENTE

In uno scenario generale caratterizzato dalla diminuzione dei flussi, merita invece una particolare evidenza la performance di San Nicandro Garganico.

Il comune registra 3.438 arrivi, contro i 3.097 del 2025, con una crescita dell’11%.

Le presenze salgono da 16.688 a 18.505, registrando un incremento del 10,9%.

Si tratta di una delle migliori performance dell’intero territorio analizzato.

ASSOTURISMO CAPITANATA esprime quindi apprezzamento per il risultato conseguito da San Nicandro Garganico, che dimostra come il Gargano dei laghi possa rappresentare una componente importante della diversificazione dell’offerta turistica territoriale.

Positivo anche il risultato di Ischitella, che aumenta gli arrivi del 5,7%, mentre altre realtà del comparto registrano invece una contrazione.

Il sistema dei laghi, dei borghi, della natura e delle esperienze outdoor presenta potenzialità che possono essere ulteriormente sviluppate soprattutto nell’ottica della destagionalizzazione.

MENO ARRIVI, MA SOPRATTUTTO MENO PRESENZE: IL PROBLEMA DELLA PERMANENZA

L’analisi dei dati mette in evidenza un elemento che ASSOTURISMO CAPITANATA ritiene particolarmente importante.

La questione non riguarda soltanto il numero degli arrivi, ma soprattutto la capacità di trasformare questi arrivi in pernottamenti e permanenza sul territorio.

Il caso di Mattinata è emblematico: gli arrivi aumentano, ma le presenze diminuiscono in maniera molto significativa.

All’opposto, Rodi Garganico riesce a mantenere e leggermente incrementare le presenze nonostante una riduzione degli arrivi.

Questo dimostra quanto sia necessario affiancare alle politiche di promozione e comunicazione una strategia finalizzata ad aumentare la durata dei soggiorni e la spesa turistica sul territorio.

ASSOTURISMO: SERVE UNA STRATEGIA TURISTICA UNITARIA PER IL GARGANO

I dati dei primi otto mesi del 2026 devono essere utilizzati come base per una riflessione sull’intero modello turistico garganico.

Il territorio dispone di un patrimonio straordinario e diversificato: mare, borghi, turismo religioso, Foresta Umbra, laghi, cultura, enogastronomia, cammini, outdoor e turismo esperienziale.

Queste componenti devono però essere sempre più integrate all’interno di un’unica strategia di destinazione.

La riduzione del 6,5% degli arrivi e del 5,7% delle presenze rispetto al 2025 rappresenta un campanello d’allarme.

La risposta non può essere soltanto quella di aumentare la promozione delle singole località.

Occorre costruire un prodotto turistico Gargano maggiormente coordinato, capace di collegare le diverse aree e di proporre al visitatore motivazioni per prolungare il soggiorno.

Il turista balneare deve poter essere accompagnato alla scoperta dell’entroterra, dei borghi, dei laghi e dei percorsi naturalistici; il turista religioso deve poter trovare un’offerta culturale, ambientale, enogastronomica e balneare; il visitatore interessato alla natura deve poter costruire un’esperienza che coinvolga più comuni.

La priorità: recuperare flussi e aumentare la permanenza

Per ASSOTURISMO CAPITANATA il dato del 2026 deve rappresentare soprattutto un’opportunità per intervenire sulle criticità e valorizzare le esperienze positive.

Da una parte occorre affrontare la riduzione registrata nei principali comuni balneari e, soprattutto, la significativa contrazione del turismo religioso a San Giovanni Rotondo.

Dall’altra, bisogna valorizzare i segnali positivi provenienti da realtà come Rodi Garganico e San Nicandro Garganico, trasformandoli in esperienze replicabili e integrate nella strategia complessiva della destinazione.

Il Gargano ha bisogno di più arrivi, ma soprattutto di più presenze, maggiore permanenza e una distribuzione dei flussi più equilibrata durante l’anno.

La sfida per il prossimo futuro è quindi quella di passare dalla promozione delle singole località alla costruzione di una destinazione Gargano riconoscibile, integrata e competitiva dodici mesi l’anno.

ATTENZIONE: in dati in VERDE non sono stati riportati dal sistema. Per conformare le analisi, sono stati riportati gli stessi dati dell’anno precedente.

GENNAIO / AGOSTO ARRIVI TOTALI GENNAIO / AGOSTO PRESENZE TOTALI GARGANO 2024 2025 VAR % 25/24 2026 VAR % 26/25 GARGANO 2024 2025 VAR % 25/24 2026 VAR % 26/25 Gargano balneare Gargano balneare Isole Tremiti (FG) 15.093 14.806 -1,90% 14.806 0,00% Isole Tremiti (FG) 45.656 49.035 7,40% 49.035 0,00% Manfredonia (FG) 29.462 31298 6,23% 29.135 -6,91% Manfredonia (FG) 116.648 130.509 11,88% 113.760 -12,83% Mattinata (FG) 43.809 47565 8,57% 50.049 5,22% Mattinata (FG) 208.129 241.233 15,91% 187.721 -22,18% Peschici (FG) 73.030 73.374 0,47% 71.265 -2,87% Peschici (FG) 512.360 495.668 -3,26% 483.503 -2,45% Rodi Garganico (FG) 47007 52123 10,88% 51.465 -1,26% Rodi Garganico (FG) 287254 317.663 10,59% 319.160 0,47% Vico Del Gargano (FG) 18192 18817 3,44% 18.912 0,50% Vico Del Gargano (FG) 116116 121.570 4,70% 116.943 -3,81% Vieste (FG) 303424 319053 5,15% 304.762 -4,48% Vieste (FG) 1833464 1.887.602 2,95% 1.795.381 -4,89% 530.017 557.036 5,10% 540.394 -2,99% 3.119.627 3.243.280 3,96% 3.065.503 -5,48% Gargano Laghi Gargano Laghi Cagnano Varano (FG) 3.022 3496 15,68% 3.496 0,00% Cagnano Varano (FG) 23.059 20.784 -9,87% 20.784 0,00% Carpino (FG) 921 1000 8,58% 973 -2,70% Carpino (FG) 2.174 2.630 20,98% 2.378 -9,58% Ischitella (FG) 5.084 5615 10,44% 5.936 5,72% Ischitella (FG) 35.309 39.190 10,99% 38.692 -1,27% Lesina (FG) 11.345 12088 6,55% 11.271 -6,76% Lesina (FG) 57.049 59.873 4,95% 56.640 -5,40% San Nicandro Garganico (FG) 2751 3097 12,58% 3.438 11,01% San Nicandro Garganico (FG) 14822 16.688 12,59% 18.505 10,89% 23.123 25.296 9,40% 25.114 -0,72% 132.413 139.165 5,10% 136.999 -1,56% Gargano religioso Gargano religioso Monte Sant’Angelo (FG) 17.617 18706 6,18% 18.017 -3,68% Monte Sant’Angelo (FG) 56.801 56.217 -1,03% 57.649 2,55% San Giovanni Rotondo (FG) 137.546 160.279 16,53% 126.520 -21,06% San Giovanni Rotondo (FG) 262907 286.514 8,98% 248.647 -13,22% San Marco In Lamis (FG) 1759 2587 47,07% 1.828 -29,34% San Marco In Lamis (FG) 3140 4.334 38,03% 3.214 -25,84% 155.163 178.985 15,35% 146.365 -18,22% 319.708 342.731 7,20% 309.510 -9,69% Gargano altro Gargano altro Poggio Imperiale (FG) 11 59 436,36% 239 305,08% Poggio Imperiale (FG) 17 92 441,18% 416 352,17% Rignano Garganico 18 30 66,67% 30 0,00% Rignano Garganico 27 70 159,26% 70 0,00% Serracapriola 164 111 -32,32% 115 3,60% Serracapriola 323 371 14,86% 483 30,19% 193 200 3,63% 384 92,00% 367 533 45,23% 969 81,80% TOTALE GARGANO 708.496 761.517 7,48% 712.257 -6,47% TOTALE GARGANO 3.572.115 3.725.709 4,30% 3.512.981 -5,71%