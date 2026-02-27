[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“IL CARABINIERE MAURO PIEMONTESE: MIO NONNO”, SABATO 28 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Sabato 28, alle ore 18, nella sala conferenze della Biblioteca comunale, si terrà la presentazione del libro di Mauro Ceglie e Gero Grassi dedicato alla storia del carabiniere Mauro Piemontese (Monte Sant’Angelo, 9 aprile 1906 – Terlizzi, 2 ottobre 1960).

Il libro racconta – “La Storia di un Carabiniere di Monte Sant’Angelo che viene a Terlizzi nel 1938, va a combattere nelle colonie italiane in Africa, nella Seconda guerra mondiale. Prigioniero degli Inglesi è condotto in un campo di concentramento in India, torna in Italia gravemente ammalato. Lo aspettano la moglie Maria Giordano e la figlia Teresa mai conosciuta. Ha altre due figlie: Mimma e Pina. Muore nel 1960 per malattia contratta in guerra. La Storia di una persona normale inserita nel contesto drammatico del fascismo e della guerra. Perché i giovani sappiano il valore della pace, della libertà e della democrazia” – raccontano Grassi e Ceglie.

Con gli autori, l’assessore regionale Raffaele Piemontese, la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e il Presidente del Consiglo comunale Michele Ciuffreda